Ordu'ya Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu Yapılıyor

Ordu'da yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı spor salonu için yeni arazi tahsis edildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, tesisin bölgedeki spor yatırımlarına katkı sağlayacağını belirtti.

Ordu'da yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı spor salonu yapılması için arazi tahsis edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, daha önce Altınordu'nun Eskipazar Mahallesi'nde 22 dönümlük alanın, Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilerek atletizm pisti ve futbol sahalarının yapılmasına öncülük edildiği belirtildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, bu kez yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı spor salonu yapımı için yeni arazi tahsis ettiği aktarılan açıklamada, Güler'in tesis alanında incelemelerde bulduğu ifade edildi.

Güler, Ordu'da spor yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Altınordu ilçemizde bütün minder sporlarının yapılabileceği bir tesis için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yapımı devam eden bu tesiste kullanılan araç ve gereçlerin büyük bölümü kendi araçlarımız. Bu tesiste tüm minder sporları yapılacak, ayrıca yarı olimpik yüzme havuzu da hizmete girecek. Burası sadece bir spor kompleksi değil, yeni milli sporcuların yetişeceği bir merkez olacak. Şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
