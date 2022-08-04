Ordu spor haberleri: 4 Ağustos Perşembe Spor Gündemi
Ordu yerel spor haberine göre Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'ndan grekoromen sporculara övgü: Bu takımdan 4-5 Dünya şampiyonu çıksa şaşırmam!UEFA AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU20.00 Fenerbahçe - SlovackoUEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME TURU21.00 Vaduz - Konyaspor21.45 Breidablik - BaşakşehirBEŞİKTAŞ11.
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Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'ndan grekoromen sporculara övgü: Bu takımdan 4-5 Dünya şampiyonu çıksa şaşırmam!
UEFA AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU
20.00 Fenerbahçe - Slovacko
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME TURU21.00 Vaduz - Konyaspor21.45 Breidablik - Başakşehir
BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.13.00 Başkan Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'nde basınla yemekli bir sohbet toplantısı gerçekleştirecek.
GALATASARAYSarı-kırmızılılar, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının çalışmalarını sürdürecek.
BASKETBOLU18 Avrupa Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final
20.30 Türkiye - Litvanya
- FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bormio'daki kampı sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Spor