Ordu spor haberleri: 4 Ağustos Perşembe Spor Gündemi Ordu yerel spor haberine göre Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'ndan grekoromen sporculara övgü: Bu takımdan 4-5 Dünya şampiyonu çıksa şaşırmam!UEFA AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU20.00 Fenerbahçe - SlovackoUEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME TURU21.00 Vaduz - Konyaspor21.45 Breidablik - BaşakşehirBEŞİKTAŞ11. Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'ndan grekoromen sporculara övgü: Bu takımdan 4-5 Dünya şampiyonu çıksa şaşırmam! UEFA AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU 20.00 Fenerbahçe - Slovacko UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME TURU 21.00 Vaduz - Konyaspor 21.45 Breidablik - Başakşehir BEŞİKTAŞ 11.00 Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek. 13.00 Başkan Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'nde basınla yemekli bir sohbet toplantısı gerçekleştirecek. GALATASARAY Sarı-kırmızılılar, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının çalışmalarını sürdürecek. BASKETBOL U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final 20.30 Türkiye - Litvanya - FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bormio'daki kampı sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Spor Şeref Eroğlu Fenerbahçe Spor Haberler

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