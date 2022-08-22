Ordu haberleri: Boluspor, Altınordu hazırlıklarına başladı Spor Haberleri Gelen Ordu haberine göre Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, haftasonu kendi evinde konuk edeceği Altınordu maçı hazırlıklarına başladı. Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, haftasonu kendi evinde konuk edeceği Altınordu maçı hazırlıklarına başladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, geçtiğimiz hafta kendi evinde oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından önümüzdeki hafta sonu oynayacağı Altınordu hazırlıklarına başladı. Lige Manisa FK karşısında galibiyetle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, ligin 2. haftasında ilk mağlubiyetini kendi evinde Gençlerbirliği karşısında aldı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde akşam antrenmanıyla hazırlıklara başlayan Boluspor, düz koşu ve ısınma çalışmalarının ardından taktik antrenman yaptı. - BOLU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Gençlerbirliği Altınordu Boluspor Spor Haberler

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