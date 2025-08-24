Ordu, Grand Prix Bisiklet Yarışlarına ev sahipliği yaptı.

Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2025 yılı resmi faaliyet takviminde yer alan Grand Prix Ordu Bisiklet Yarışları gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin desteklikleriyle düzenlenen yarışa 14 farklı ülkeden 41 yabancı sporcunun yanı sıra Türkiye'den 22 sporcu katıldı.

Altınordu Durugöl Tabiat Parkı'ndan başlayan yarışların startını Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler verdi. Kıyasıya süren yarışlar Mesudiye ilçesinde sona erdi.

Ödül töreninde konuşan Güler, yarışmanın gelecek yıllarda da devam edeceğini ve Ordu'yu bu sayede tüm dünyanın tanıyacağını söyledi.

Ordu'nun tarihi günlerinden birini yaşadığını ifade eden Güler, şöyle devam etti:

"Yolunu yaptığımız Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabı bölümünde uluslararası bir yarışı gerçekleştirdik. Grand Prix yarışması çok prestijli ve uluslararası bir yarışma. Bugün Türkiye dahil farklı ülkeden yarışmaya katılım sağlayan sporcular var. 65 yarışmacısıyla çok güzel bir yarış ortaya çıktı. Bisiklet hem sporda hem ulaşımda hem de sağlık açısından önemli bir vasıta. Böyle güzel bir vesileyi Ordu turizmi ve kültürüyle birleştiriyoruz. Sporun birleştirici evrensel bir dili var. Burada değişik ülkelerden gelen misafirlerimizle kültür birliğini, dostluğu, kardeşliği göstermiş olduk."

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara Mesudiye Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle ödüllendiri verildi.

Öte yandan yarışmanın birinci ve ikincileri Japonya takımından Rein Taaramae ve Ryuki Uga, 3'üncü ise Malezya takımından Mathias Bregnhoj oldu.