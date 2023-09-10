Ordu'da Yamaç Paraşütü Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Ordu'da düzenlenen yamaç paraşütü festivaline farklı ülkelerden ve 7 farklı ilden yaklaşık 75 sporcu katıldı. Sporcular, Boztepe'den kalkış yaparak yeşil ve maviliklerin arasında uçuş gerçekleştirdi. Festivalin son gününde hava muhalefeti nedeniyle uçuş yapılamazken, diğer günlerde ise gökyüzü renklendi.

Ordu'da, farklı ülkeler ile 7 ilden yaklaşık 75 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen yamaç paraşütü festivali renkli görüntülere sahne oldu. Şehrin 'seyir terası' olarak adlandırılan 530 metre yükseklikteki Boztepe'den kalkış yapan sporcular, yeşil ve maviliklerin arasında uçuş yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Sportif Havacılık Kulübü tarafından 8-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen festival çerçevesinde uçuşlar yapıldı. Festivalin ilk 2 günü hava muhalefeti nedeniyle uçuş yapamazken, son gün katılım sağlayan yaklaşık 75 sporcu gökyüzünü renklendirdi. 530 metre yükseklikteki Boztepe'den kalkış yapan ve yeşil ile mavinin arasında süzülen paraşütçüler, şehir merkezindeki kumsala iniş gerçekleştirdi.

"Ordu, yamaç paraşütü için dünyada 2'nci"

Ordu Sportif Havacılık Kulüp Başkanı Durmuş Şahin, festival çerçevesinde ilk 2 gün hava muhalefeti nedeniyle uçuşların yapılamadığını söyledi. Festivale 7 ilden 75 sporcunun katılım sağladığını söyleyen Şahin, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir festivali düzenlediğimiz için kulübümüz ve Ordu adına çok mutluyuz. Ordu yamaç paraşütünde dünyada 2'nci sırada, teleferik, deniz, ulaşım ve karayoluyla çok nadir noktalardan bir tanesi olduğundan çok gözde bir mekan. Bu nedenle biz de festivalin ilkini gerçekleştirdik" diye konuştu.

Festivale Trabzon'dan katılım sağlayan yamaç paraşütü antrenörü Murat Günher, güzel bir uçuş yaptıklarını, Ordu'da özel olarak yapılan pistin çok güzel olduğunu, teleferik ve karayoluyla ulaşım olduğu için rahat bir uçuş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Afyonkarahisar'dan festivale katılan sporcu Ozan Ceylan, geçen yıllarda da Ordu'da uçtuğunu, festivalin güzel geçtiğini söyledi. Ceylan, Ordu'nun yamaç paraşütü için de çok uygun bir il olduğunu sözlerine ekledi. - ORDU