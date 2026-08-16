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Tour Of Ordu 2026, Karga Tepesi Etabıyla Tamamlandı

Tour Of Ordu 2026, Karga Tepesi Etabıyla Tamamlandı
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ORDU’nun ev sahipliğinde ‘Kıyıdan Zirveye’ ve ‘Karadeniz Klasiği’ isimleriyle düzenlenen Tour Of Ordu 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı, 119 kilometrelik Ordu-Perşembe Yaylası (Karga Tepesi) etabının ardından sona erdi.

ORDU'nun ev sahipliğinde 'Kıyıdan Zirveye' ve 'Karadeniz Klasiği' isimleriyle düzenlenen Tour Of Ordu 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı, 119 kilometrelik Ordu- Perşembe Yaylası ( Karga Tepesi) etabının ardından sona erdi. Yarışı Solution Tech Nippo Ralli Takımı'ndan Santiago Abner, birinci tamamladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen organizasyona 29 ülkeden 17 takım ve 119 sporcu katıldı. Altınordu Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı'ndan başlayan yarışta bisikletçiler, Perşembe sahil yolunu takip ederek Fatsa, Çatalpınar, Kabataş ve Aybastı ilçelerinden geçti. Deniz seviyesine yakın rakımdan başlayan yarış, yaklaşık 2 bin 794 metre rakımdaki Karga Tepesi'nde sona erdi.

Karadeniz Klasiği'nde birinciliği Solution Tech Nippo Ralli Takımı'ndan Kolombiyalı Umba Lopez Abner Santiago elde etti. İstanbul Team takımından Eritreli Aman Awet ikinci, Solution Tech Nippo Ralli Takımı'ndan Ukraynalı Kyrylo Tsarenko üçüncü oldu. 23 Yaş Altı kategorisinde ise birinciliği Spor Toto Continental Team'den Ferhat Emişçi kazandı. Dereceye giren sporculara ödülleri, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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