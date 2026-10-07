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Ordu'da Son Raunt belgeseli, Mustafa Genç'in 23 yıl sonra ringe dönüşünü anlattı

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Ordu'da Son Raunt belgeseli, Mustafa Genç'in 23 yıl sonra ringe dönüşünü anlattı
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Ordu'da gala gösterimi yapılan 'Son Raunt', eski milli boksör Mustafa Genç'in 23 yıl sonra ringe dönüş hikayesini anlatıyor. Bel fıtığı nedeniyle doktorunun spor önerisiyle yüzme ve boksa başlayan 51 yaşındaki Genç, Almanya'daki maçıyla belgeselin finalini oluşturdu.

Ordu'da eski milli boksör Mustafa Genç'in 23 yıllık aranın ardından ringe dönüş mücadelesini konu alan "Son Raunt" belgeseli, gala gösteriminde izleyiciyle buluştu.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinde de bulunmuş olan 51 yaşındaki Genç, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen gala öncesi yaptığı açıklamada, sürecin başında 130 kilo olduğunu söyledi.

Doktorların, bel fıtığı rahatsızlığından dolayı 'Ameliyat olmazsan felç kalabilirsin.' dediğini belirten Genç, bu noktada yine doktorunun 'Spor yaparsan, sonuna kadar dayanabilirsin' önerisi üzerine yüzme ve boks antrenmanlarına başladığını dile getirdi.

Genç, antrenman videolarını sosyal medyada paylaşmasının ardından profesyonel boksörlük teklifleri geldiğini ifade ederek, "Ardından Almanya yollarına düştük. Bu süreci de Ahmet Selim Sabuncu yönetmenimiz bir boksörün geri dönüş hikayesini anlatan bir belgesel filmi olarak çekmek istedi ve süreç bu şekilde başladı." dedi.

Almanya'da 30 Mayıs'ta yaptığı maçın belgeselin final sahnesi olduğunu dile getiren Genç, şunları kaydetti:

"Gerçekten orada da güzel bir maç oldu. 23 yıl sonra tekrardan ringe dönmek, Türk bayrağını orada temsil etmek benim için de çok ayrı duygulardı. Yeniden sporcu olup o heyecanı yaşamak anlatılamaz. Yıllar sonra çok büyük heyecanlar yaşadım. Belgeselimiz de tamamlandı. Ordu'muzda inşallah gençlerimize, her yaşta spor yapmak isteyen insanlara belgeselimiz bir ilham kaynağı olsun istiyoruz. Çünkü her yaşta spor yapılabileceğinin göstergesi var. Yine sağlık sorunlarına karşı sporla insanın kendi bedenini, kendi vücudunu yeniden inşa edebileceğinin bir göstergesi var."

"Son Raunt" belgeselinin gala gösteriminin yapıldığı etkinliğe, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel de katıldı.

Kaynak: AA
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