TYF Yelken Ligi 2. Ayak Optimist Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da başladı
Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Yelken Ligi 2. Ayak Optimist Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da başladı. Şampiyona, 23 Mart'a kadar sürecek ve Türkiye'nin farklı illerinden genç sporcuların katılımıyla gerçekleşiyor.
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi 2. Ayak Optimist Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da başladı.
Ankara Yelken Kulübü ile İstanbul Yelken Kulübünün düzenlediği organizasyon, 23 Mart'a kadar sürecek.
Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda genç sporcunun katıldığı şampiyona, Türk yelkeninin altyapı kategorilerinden optimist sınıfında gerçekleştiriliyor.
Organizasyona Büyükçekmece Yelken Kulübü, Heybeliada Su Sporları Kulübü, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi, Galatasaray Yelken Şubesi ve Marmara Yelken Kulübü de destek veriyor.
Şampiyonada sporcular, Türkiye Yelken Federasyonunun faaliyet programı kapsamında düzenlenen lig etabında derece için mücadele ediyor.