Haberler

TYF Yelken Ligi 2. Ayak Optimist Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Yelken Ligi 2. Ayak Optimist Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da başladı. Şampiyona, 23 Mart'a kadar sürecek ve Türkiye'nin farklı illerinden genç sporcuların katılımıyla gerçekleşiyor.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi 2. Ayak Optimist Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da başladı.

Ankara Yelken Kulübü ile İstanbul Yelken Kulübünün düzenlediği organizasyon, 23 Mart'a kadar sürecek.

Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda genç sporcunun katıldığı şampiyona, Türk yelkeninin altyapı kategorilerinden optimist sınıfında gerçekleştiriliyor.

Organizasyona Büyükçekmece Yelken Kulübü, Heybeliada Su Sporları Kulübü, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi, Galatasaray Yelken Şubesi ve Marmara Yelken Kulübü de destek veriyor.

Şampiyonada sporcular, Türkiye Yelken Federasyonunun faaliyet programı kapsamında düzenlenen lig etabında derece için mücadele ediyor.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

