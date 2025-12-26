Haberler

Oosterwolde'den Beşiktaş taraftarına olay cevap

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan paylaşımlara yanıt verdi. Oosterwolde'nin maçta yediği çalım, Beşiktaş taraftarları tarafından sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Fenerbahçeli futbolcu, 'Kayıp aranıyor' temalı görsellere 'Beşiktaş 29 puanla 5. sırada' yanıtını verdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de derbi sonrası en çok konuşulan isimlerden biri Jayden Oosterwolde oldu. Hollandalı savunmacı, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan paylaşımlara verdiği yanıtla gündem yarattı.

ÇALIM POZİSYONU SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Vaclav Cerny'nin attığı gol öncesinde Oosterwolde'nin yediği çalım, Beşiktaş taraftarları arasında kısa sürede gündem oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, Cerny'nin pozisyonuna ait video ve fotoğrafları "Kayıp aranıyor" temasıyla sosyal medyada sıkça paylaştı.

OOSTERWOLDE'DEN NET CEVAP: BEŞİKTAŞ 29 PUANLA 5. SIRADA

Jayden Oosterwolde, kendisi için yapılan "Kayıp aranıyor" görselinin altına yorum yaparak dikkat çeken bir yanıt verdi. Fenerbahçeli futbolcu, paylaşımın altına "Beşiktaş 29 puanla 5. sırada" yazarak Beşiktaş taraftarlarına gönderme yaptı.

