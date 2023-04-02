Onyekuru'nun görüntüleri Murat Sancak'ı çıldırttı! Erden Timur'a da bomba cevap

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 2-0 kaybettikleri maçtan sonra Henry Onyekuru'nun eski takımı Galatasaray'ın kutlamasında arkadaşlarına sarılan Henry Onyekuru için sert sözler kullandı. Erden Timur'un iddiaları hakkında ise "Ne operasyonu yapılmış? Oynadığın takım Adana Demirspor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Hakem Ali Şansalan'ın kararlarından iki takım da memnun olmadı.

ONYEKURU KUTLAMADA

Adana Demirsporlu futbolcu Onyekuru, eski takımı Galatasaray'ın kutlamasına girip arkadaşlarına sarıldı. Onyekuru'nun görüntülerine Başkan Murat Sancak'tan tepki geldi. Beyaz TV'ye bağlanan Sancak, Erden Timur'un, "Vahim iddialar var, lig sonunda açıklayacağız. Masa başı operasyon yapılıyor" sözlerine de yanıt verdi.

İşte Sancak'ın açıklamaları:

"Onyekuru soyunma odasında fırçayı yedi. Tebrik edebilirsin saygı duyarım. Ancak maç sonu herkesin önünde o hareketleri yapamazsın. Sen Adana Demirspor'un ekmeğini yiyorsun. Yapamazsın kardeşim. Arkadaşların emek vermiş, sen bu hareketleri yapamazsın. Git soyunma odasında konuş.

"NE OPERASYONU YAPILMIŞ?"

Erden Timur'un açıklamalarını da dinledim. Ne operasyonu yapılmış? Oynadıkları takım Adana Demirspor."