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Onvo Büyükçekmece, Yalovaspor'u 85-65 Mağlup Etti

Onvo Büyükçekmece, Yalovaspor'u 85-65 Mağlup Etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Yalovaspor Basketbol'u 85-65'lik skorla geçerek galibiyet aldı.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Berk Kurtulmuş

Yalovaspor Basketbol : Hill 2, Johnson 13, Kadir Bayram 8, Peterka 9, Sherfield 5, Boran Güler, McConico, Krampelj 6, Egemen Güven 13, Nichols 9

Onvo Büyükçekmece Basketbol : Rebic 10, Erdi Gülaslan 4, Sajus 18, Love 21, Zagorac 9, Franke 8, Starks 6, Emircan Koşut 6, Yesukan Onar 3

1. Periyot: 17-27

Devre: 36-43

3. Periyot: 53-64

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Yalovaspor Basketbol'u 85-65 mağlup etti.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Spor
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