Onvo Büyükçekmece, Yalovaspor'u 85-65 Mağlup Etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Yalovaspor Basketbol'u 85-65'lik skorla geçerek galibiyet aldı.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Berk Kurtulmuş
Yalovaspor Basketbol : Hill 2, Johnson 13, Kadir Bayram 8, Peterka 9, Sherfield 5, Boran Güler, McConico, Krampelj 6, Egemen Güven 13, Nichols 9
Onvo Büyükçekmece Basketbol : Rebic 10, Erdi Gülaslan 4, Sajus 18, Love 21, Zagorac 9, Franke 8, Starks 6, Emircan Koşut 6, Yesukan Onar 3
1. Periyot: 17-27
Devre: 36-43
3. Periyot: 53-64
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Yalovaspor Basketbol'u 85-65 mağlup etti.