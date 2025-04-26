İran'da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 8 ölü, 750 yaralı

Komşu felaketi yaşıyor! Patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma

İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma
Dünya liderleri Papa'nın cenazesinde buluştu! Gündemde Rusya-Ukrayna barışı var

Liderler Papa'nın cenazesini fırsat bildi! Ayaküstü Ukrayna zirvesi
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi

Onvo Büyükçekmece, Darüşşafaka Lassa'yı 89-86 Mağlup Etti

Onvo Büyükçekmece, Darüşşafaka Lassa'yı 89-86 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Darüşşafaka Lassa'yı sahasında 89-86'lık skorla yendi ve 13. galibiyetini aldı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Özlem Yalman, Hüseyin Çelik, Mesut Öztürk

Onvo Büyükçekmece Basketbol : Rebic 6, Franke 10, Starks 13, Yesukan Onar, Sajus 10, Ata Kahraman 5, Emircan Koşut 2, Love 23, Zagorac 15, Bruinsma 5

Darüşşafaka Lassa : Appleby 18, Moore 20, Tinkle 9, Gach 11, Ege Demir 2, Sibande 2, Muhaymin Mustafa 2, Pecarski 4, Ege Akçay, Brajkovic 18

1. periyot: 22-23

Devre: 39-40

3. periyot: 68-59

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 89-86 yendi.

Bu sonuçla ev sahibi takım, 13. galibiyetini elde etti. Darüşşafaka ise 18. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.