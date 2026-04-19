Onvo Büyükçekmece Basketbol'un Süper Lig'den düşmesi kesinleşti

Güncelleme:
Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. Ligin 27. haftasında Safiport Erokspor'a 79-67 mağlup oldular ve son 14 haftada 12. mağlubiyetini aldılar.

İstanbul temsilcisi, ligin 27. haftasında Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda Safiport Erokspor'u konuk etti.

Rakibi karşısında salondan 79-67 mağlup ayrılan Onvo Büyükçekmece Basketbol, bu sonuçla son 14 haftada 12. mağlubiyetini yaşadı.

Ligde normal sezonun bitimine 3 hafta kala 4 galibiyette kalan Onvo Büyükçekmece Basketbol'un böylece küme düşmesi kesinleşti.

Kaynak: AA / Can Öcal
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Tedesco'nun kader maçı! Kazanamazsa ''güle güle'' denilecek

Görevde kalmak için tek bir şansı var! Olmazsa ''güle güle'' denilecek
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
Taciz anı kamerada! Kitabın üzerine gizlediği telefonla kayda aldı

İnfial yaratan olay kamerada
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yüzlercesini yan yana dizdiler
Tedesco'nun kader maçı! Kazanamazsa ''güle güle'' denilecek

Görevde kalmak için tek bir şansı var! Olmazsa ''güle güle'' denilecek
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu

Kapanış törenine damga vuran tepki: İslam karşıtı ittifak kurdular
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti

Dünyayı alarm durumuna geçiren adım