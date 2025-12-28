Haberler

ONVO Büyükçekmece Basketbol - Bursaspor Basketbol: 91-88

Güncelleme:
ONVO Büyükçekmece Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor Basketbol'u 91-88 yenerek 2. galibiyetini aldı. Maçta 1. periyot 19-17, devre 41-32, 3. periyot ise 63-59 tamamlandı.

SALON: Gazanfer Bilge Spor

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: de Vries 16, Lecque 16, Can Kaan Turgut 13, Bruinsma 10, Myers 3, Pipes 21, Bandaogo 4, Doğan Şenli 8, Johnson, Yiğit Özkan, Metin Türen

BURSASPOR BASKETBOL: Nnoko 10, Parsons 7, Konontsuk 15, Göksenin Köksal 8, Childress 16, King 13, Crawford 10, Berk Can Akın 5, Yesukan Onar 2, DeLaurier 2, Bora Satır

1'İNCİ PERİYOT: 19-17

DEVRE: 41-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-59

ONVO Büyükçekmece Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında evinde konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 91-88 mağlup etti. Bu sonucun ardından ONVO Büyükçekmece Basketbol 2'nci galibiyetini elde etti. Bursaspor Basketbol ise 8'inci yenilgisini aldı.

