Onur Efe, Iğdır FK'ya Transfer Oldu

Onur Efe, Iğdır FK'ya Transfer Oldu
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Altay ile sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki kanat oyuncusu Onur Efe, TFF 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak yeni sezon çalışmalarına başladı.

Altay ile sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki kanat oyuncusu Onur Efe, TFF 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'ya transfer oldu.

TFF 3. Lig takımlarından Altay'ın bu sezon dikkat çeken isimlerinden birisi olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Onur Efe, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte serbest kaldı. Genç oyuncu ile birçok kulüp yakından temas kurarken, TFF 1. Lig takımı Iğdır FK bu transferi bitiren takım oldu. Yeşil-beyazlı ekip, başarılı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Onur Efe, imzayı attıktan sonra Iğdır FK'nın kampına katılarak yeni sezon çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 30 maça çıkan Efe, 7 gol, 5 asistlik katkı verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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