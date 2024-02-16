"Onunla yola devam etmek istiyoruz" diyen Okan Buruk Muslera'yı öve öve bitiremedi

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fernando Muslera hakkında açıklamalarda bulundu.

"YOLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Muslera'dan övgüyle bahseden Buruk yaptığı açıklamada, "Fernando Muslera, Galatasaray için çok önemli. Hem takım kaptanı, hem kaleci olarak önemi var. Muslera ile yola devam etmek istiyoruz. Önemini her maç gösteriyor. İsteğimiz devam etmek" dedi.

MUSLERA'NIN GALATASARAY KARNESİ

13 sezondur Galatasaray forması giyen Muslera, 492 maçta kalesinde 521 gol gördü ve 176 maçta kalesini gole kapattı.