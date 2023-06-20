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Onun için yaşın bir önemi yok! Ronaldo bu kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

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EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda Portekiz, İzlanda'ya konuk oldu. Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla 200. maçına çıkan ilk oyuncu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla 200. maçına çıkan ilk oyuncu olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı.

Futbol tarihinin en fazla milli maçına çıkan ve en çok gol atan ismi olan Ronaldo, Portekiz milli takımının İzlanda ile oynadığı maçta 200.kez milli formayı giydi.

38 yaşındaki yıldız isim Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla 200. maçına çıkan ilk oyuncu olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı.

Konuyla ilgili konuşan 38 yaşındaki futbolcu, "Ben rekorları değil, rekorlar beni takip ediyor. Oynamaya devam etmek istiyorum. Ailemi, dostlarımı, Portekiz halkını mutlu etmeyi seviyorum. Benim için uzun bir serüven oldu, ama hala sahada gösterebileceğim bir şeyler olduğunu biliyorum" dedi.

Onun için yaşın bir önemi yok! Ronaldo bu kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Portekiz Milli Futbol Takımı Cristiano Ronaldo Spor Haberler

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