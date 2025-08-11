Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı

Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin golü Paul Onuachu'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile ligin yeni ekibi Kocaelispor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 1-0'lık skorla kazandı.

ONUACHU MÜTHİŞ GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü, 49. dakikada takıma yeniden katılan Paul Onuachu kaydetti. 2023-2024 sezonunda Bordo-mavililerde kiralık olarak forma giyen Onuachu, takımının yeni sezondaki ilk golünü attı.

3 PUAN TRABZONSPOR'UN

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, yeni sezona 3 puanla başladı. Kocaelispor ise ilk maçında puanla tanışamadı. Trabzonspor, ligin ikinci haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kocaelispor ise Samsunspor'u ağırlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu 'Geliyorum' dedi

Yılın transferi duyuruldu! Hakan yeni takımına hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski'den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek

Zelenski'den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Zafer ilan edecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.