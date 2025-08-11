Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile ligin yeni ekibi Kocaelispor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 1-0'lık skorla kazandı.

ONUACHU MÜTHİŞ GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü, 49. dakikada takıma yeniden katılan Paul Onuachu kaydetti. 2023-2024 sezonunda Bordo-mavililerde kiralık olarak forma giyen Onuachu, takımının yeni sezondaki ilk golünü attı.

3 PUAN TRABZONSPOR'UN

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, yeni sezona 3 puanla başladı. Kocaelispor ise ilk maçında puanla tanışamadı. Trabzonspor, ligin ikinci haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kocaelispor ise Samsunspor'u ağırlayacak.