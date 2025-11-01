Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachui Galatasaray ile golsüz eşitlikle sona eren dev maçın ardından kendisine yöneltilen "En iyi forvet sen misin?'' sorusuna samimi bir cevap vererek ''Osimhen'' dedi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Dev karşılaşma, 0-0 eşitlikle sona erdi.
ONUACHU'DAN SAMİMİ CEVAP
Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, karşılaşmanın ardındanRAMS Park koridorlarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Onuachu, kendisine yöneltilen "En iyi forvet sen misin?'' sorusuna cevap vererek, "Osimhen" dedi.Onuachu'nun bu cevabı futbolseverler tarafından son derece objektif bulundu ve beğeniyle karşılandı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Trabzonspor formasını 11 maçta giyen yıldız golcü, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Onuachu'nun Karadeniz deviyle olan sözleşmesi 2028 yılına dek devam ediyor.