Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Güncelleme:
Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachui Galatasaray ile golsüz eşitlikle sona eren dev maçın ardından kendisine yöneltilen "En iyi forvet sen misin?'' sorusuna samimi bir cevap vererek ''Osimhen'' dedi.

  • Paul Onuachu, 'En iyi forvet sen misin?' sorusuna 'Osimhen' yanıtını verdi.
  • Paul Onuachu, bu sezon Trabzonspor formasıyla 11 maçta 7 gol ve 1 asist yaptı.
  • Paul Onuachu'nun Trabzonspor ile sözleşmesi 2028 yılına kadar sürmektedir.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Dev karşılaşma, 0-0 eşitlikle sona erdi.

ONUACHU'DAN SAMİMİ CEVAP

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, karşılaşmanın ardındanRAMS Park koridorlarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Onuachu, kendisine yöneltilen "En iyi forvet sen misin?'' sorusuna cevap vererek, "Osimhen" dedi.Onuachu'nun bu cevabı futbolseverler tarafından son derece objektif bulundu ve beğeniyle karşılandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasını 11 maçta giyen yıldız golcü, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Onuachu'nun Karadeniz deviyle olan sözleşmesi 2028 yılına dek devam ediyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
