Haberler

Samsunspor-Trabzonspor maçının ardından

Samsunspor-Trabzonspor maçının ardından
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, elde ettikleri 3 puanın önemine vurgu yaptı ve Fenerbahçe maçı öncesi beklentilerini dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor'da Nijeryalı golcü Paul Onuachu, önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Onuachu, iki gol attığı maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşılaşmanın zorluk derecesine dikkati çekerek, "Bu, çok zor bir maçtı. Buraya gelip 3 puan kazanmak zorundaydık. Kolay bir iş değil. Üç puan çok önemli." dedi.

Golleriyle ilgili değerlendirmede bulunan 31 yaşındaki oyuncu, bireysel başarının takım oyunu sayesinde geldiğini belirterek, "Gollerle ilgili kendime güveniyorum, zaten bunun için buradayım. Ama bunda bana yardımcı olan çok iyi takım arkadaşlarım var." diye konuştu.

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına da değinen Onuachu, "Bu maç, zor bir maç elbette. Fenerbahçe iyi bir takım, iyi bir kadroya sahip. Ama Trabzon'a gelecekler, kolay olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftar desteğine güvendiğini dile getiren tecrübeli futbolcu, "Takım arkadaşlarıma da güveniyorum. Şehrimize güveniyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Spor
7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var

Simge Barankoğlu ve ünlü mekanın işletmecisi hakkında karar
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında

Süper Lig ekibine deplasmanda saldırı: Can güvenliğimiz tehdit altında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomotiv sektöründe önemli değişiklik

Araç alacaklara müjde! Vatandaşı zorlayan şart kaldırıldı
Netanyahu'dan Washington hamlesi: Ziyaretini bir hafta öne aldı

Netanyahu apar topar ABD'ye gidiyor
Eski iş yerini basıp 4 kişi yaraladı; çıktığı çatıda özel harekat etkisiz hale getirdi

4 arkadaşına kurşun yağdırdı, böyle yakalandı
ABD için büyük gün: Kongre üyeleri Epstein belgelerine sansürsüz ulaşacak

ABD'nin pazartesi sendromu! Ülkede yer yerinden oynayacak
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik

Araç alacaklara müjde! Vatandaşı zorlayan şart kaldırıldı
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı