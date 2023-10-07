Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Süper Lig'de 30 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Antalyaspor'a karşı attığı golle bu başarıya ulaşan Icardi, bu rekoru 32 maçta gerçekleştirdi. Daha önce bu rekor, 33 maçta 30 gol atan Diagne'ye aitti.

Onu durdurmak neredeyse imkansız! Mauro Icardi, adını yine tarihe kazıdı

Süper Lig'de konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi, rekor kırdı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gollerine Antalya'da da devam etti.

DIAGNE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Icardi, 2007-08 dönemi sonrasında Süper Lig'de 30 gole en hızlı ulaşan oyuncu olarak tarihe geçti. Bu rekor daha önce 33 maçta ulaşan Diagne'ye aitti. Icardi bunu 32 maçta gerçekleştirdi.

40 MAÇTA 45 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Arjantinli yıldız, bu sezon ise ligde 8 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Icardi, toplamda ise 40 maçta 35 gol, 10 asist yaptı.