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Onikişubatspor, Kahramanmaraş derbisinde Afşinspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü

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Onikişubatspor, Kahramanmaraş derbisinde Afşinspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü
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Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde oynanan Kahramanmaraş derbisinde Onikişubatspor, sahasında konuk ettiği Afşinspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 52. dakikada Osman Buğra Uysal ve 78. dakikada Canberk Özçakır'ın golleriyle kazandığı maçın ardından liderliğini sürdürdü.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) mücadelesinde oynanan Kahramanmaraş derbisinde Onikişubatspor, sahasında konuk ettiği Afşinspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) alt yapı ve lig heyecanı Kahramanmaraş derbisiyle devam etti. Ligin iddialı ekiplerinden Onikişubatspor ile Afşinspor, Batıpark Adem Şahan Futbol Sahasında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla ve kontrollü bir futbolla geçilirken, arzulanan gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Onikişubatspor, 52. dakikada Osman Buğra Uysal'ın kaydettiği golle skoru 1-0 yaptı. Oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-kırmızılı ekip, 78. dakikada Canberk Özçakır'ın ayağından bulduğu golle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan Onikişubatspor, PGL'deki başarılı serisini sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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