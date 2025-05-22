Önder Özen, Manchester City'den yaptığı ancak Beşiktaş'ın istemediği transferi ilk kez açıkladı

Önder Özen, Manchester City'den yaptığı ancak Beşiktaş'ın istemediği transferi ilk kez açıkladı
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Beşiktaş eski futbol direktörü Önder Özen, Galatasaray'dan transfer edilen Dany Nounkeu transfer sürecine dair ilk kez konuştu. Özen, Manchester City'den Joleon Lescott ile anlaşıldığını ancak transferin neden gerçekleşmediğini tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta o dönemin en çok konuşulan transferlerinden biri olan Dany Nounkeu transferinin perde arkası ortaya çıktı. Beşiktaş eski futbol direktörü Önder Özen, VOLE YouTube kanalında yıllar sonra bir açıklama yaparak Dany Nounkeu transferine dair bilinmeyenleri anlattı.

'CITY'DEN LESCOTT İLE ANLAŞTIM'

Önder Özen, Dany Nounkeu'nun transfer sürecine dair bir soruya cevap vererek stoper transferinde aslında Manchester City forması giyen Lescott ile anlaştığını dile getirdi ve 'Artık mecburen anlatacağım. Evi taşırken çocuklarıma, 'evraklar muhafaza edilecek, her şey gidecek ama bunlar gitmeyecek' dedim. Aralık sonunda ben, Manchester City'de forma giyen Joleon Lescott ile anlaştım. Yanımda da Ahmet Nur Çebi vardı. Üçümüzün birlikte olduğu bir fotoğrafımız da var.' dedi.

Önder Özen, Manchester City'den yaptığı ancak Beşiktaş'ın istemediği transferi ilk kez açıkladı

'BILIC DEVREYE GİRİNCE DANY GELDİ'

İstanbul'a dönüşünde Türkiye Futbol Direktörlüğü toplantısı için Antalya'da düzenlenen organizasyona katıldığını belirten Özen, Lescott transferinin iptal süreci ve Dany transferiyle ilgili, "Toplantıdayken Halil Yazıcıoğlu beni aradı. 'Hocam, Slaven Bilic Galatasaray'dan Dany'i istiyor' dedi. 'O nereden çıktı?' diye sordum. 'Hoca çabuk bir stoper istiyor' cevabını aldım. 'Bakarız' dedim, kapattım. Dany transferi bu şekilde başladı." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Önder Özen, Manchester City'den yaptığı ancak Beşiktaş'ın istemediği transferi ilk kez açıkladı

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