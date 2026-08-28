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Önder Özen: "10 puan ve üzeri bizi bir sonraki aşamaya götürür"

Önder Özen: '10 puan ve üzeri bizi bir sonraki aşamaya götürür'
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Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından yaptığı değerlendirmede, grubun zorlu olduğunu belirterek, 'Minimum 10 puan almak gerekiyor. 10 puan ve üzeri bizi bir sonraki aşamaya götürür' dedi. Ayrıca, Omonia ve İsrail takımına yolculukların zorluklarına dikkat çekti.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması kura çekimi sonrası yaptığı değerlendirmede, "10 puan ve üzeri bizi bir sonraki aşamaya götürür" dedi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaştığı Kauno Zalgiris'i eleyen Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakipleri gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu. Siyah-beyazlılarda Futbol Direktörü Önder Özen, kura çekimini değerlendirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Ligi, son iki sezonda Şampiyonlar Ligi ile olan makası epeyce kapattı, Konferans Ligi ile olan makası ise epeyce açtı. Bunu çektiğimiz kuradan görebiliyoruz. Çok zor rakipler var. Diplomatik olarak rahat olmadığımız ülkelere de gidip gelmemiz gerekecek. Omonia deplasmanına direkt gidemiyoruz, Atina üzerinden yolculuk yapmamız gerekiyor. İsrail takımıyla nasıl olacak bilmiyorum. Nerede oynanır bilmiyorum. İşimiz kolay görünmüyor. Minimum 10 puan almak gerekiyor. Teknik direktörümüz ve oyuncularımız bunun yoluna bakacaklar. İki tane de Almanya deplasmanı var, yakından takip ettiğimiz ekipler. Umarım Beşiktaş için en iyisi olur. 10 puan ve üzeri bizi bir sonraki aşamaya götürür."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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