Önder Karaveli Eskişehirspor'a mı geliyor? - Haberler

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Önder Karaveli Eskişehirspor'a mı geliyor?

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Önder Karaveli Eskişehirspor'a mı geliyor?

Eskişehirspor kutlamalarına katılan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli, taraftarı heyecanlandırdı.

Eskişehirspor kutlamalarına katılan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli, taraftarı heyecanlandırdı.

Eskişehirspor'un 57'inci yaş kutlamalarına katılan ve taraftarlarla fotoğraf çekinen Önder Karaveli, 'siyah-kırmızlı futbol takımının yeni teknik patronu olacak' iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaş futbol takımının önceki sezon teknik direktörlük görevini üstlenen Kaaveli, başarılı bir grafik çizmiş fakat yerine Fransız teknik direktör Valérien Alexandre Ismal getirilmişti.

Söz konusu bir anlaşmanın kulüp tarafından kamuoyuna bildirilmesi bekleniyor. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Önder Karaveli Eskişehirspor Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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