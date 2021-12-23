Dolmabahçe'de denge bir kez daha bozuldu! Yıldız futbolcudan jeneriklik bir gol
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Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Önder Karaveli yönetiminde henüz mağlubiyeti bulunmayan siyah-beyazlılar iyi giden formunu İzmir ekibi karşısında da sürdürmek istiyor. Karşılaşmada Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü var.
Süper Lig'de 18. haftanın son maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk etti. Sergen Yalçın sonrası takımı devralan Önder Karaveli yönetiminde 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, İzmir ekibini de devirerek üst sıralara tırmanmak istiyor.
Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi Necip Uysal, Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan Alex Teixeira ve Gökhan Töre de maç kadrosuna alınmayan isimler. Ayrıca Larin ve Ghezzal sarı kart sınırında bulunuyor. Göztepe'de cezalı Lourency, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Beşiktaş: Ersin; Rosier, Vida, Montero, Rıdvan; Josef, Pjanic, Oğuzhan; Ghezzal, Larin, Batshuayi
Göztepe: İrfan Can; Dino, Atınç, Atakan; Berkan, Kerim, Nwobodo, Soner; Halil, Tijanic, Ndiaye
Dakika 59: Batshuayi'nin ceza sahası yayının sağında topla buluşan Ghezzal topu soluna çekip sağ köşeye çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 2-1.
Dakika 50: Larin'in pasıyla sağ kanatta topla bulıuşan Rosier'in yerden ceza sahasına çevirdiği topa Batshuayi gelişine sert vurdu. Top savunmadan döndü.
Dakika 30: Rıdvan kendi yarı sahasından taşıdığı topu sağ kanatta hareketlenen Josef'e aktardı. Josef'in ceza sahası yayına çıkarttığı topu Oğuzhan şık bir dokunuşla sol çaprazdaki Larin'e aktardı. Ceza sahasının sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Larin, sağ ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-1.
Dakika 19: Pjanic'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi, ceza sahasına girer girmez yerden sağ köşeye doğru vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Ama yan hakemin bayrağı havada. Ofsayt.
Dakika 2: Ön alanda yapılan baskı sonrasında kazanılan topu Soner, Ndiaye'ye aktardı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ndiaye, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Ersin'in solundan ağlara gönderdi: 0-1.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022