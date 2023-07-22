Öncü Spor Kulübü Genel Kurulu Yapıldı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği çatısı altında çalışmalar yapan Öncü Spor Kulübünün genel kurulu gerçekleştirildi. Hüseyin Kara yeniden başkan seçildi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Öncü Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kara, yönetim kurulu, sporcular ve gönüllülerin katıldığı genel kurulda konuşmalar yapıldı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği çatısı altında çalışmalar yapan Öncü Spor Kulübünün genel kurulu gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda Hüseyin Kara yeniden başkan seçildi.

Genel kurula Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Öncü Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kara, yönetim kurulu, sporcular ve gönüllüler katıldı.

Genel kurulda konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, öncü nesiller yetiştirme konusunda Öncü Spor'a ayrı bir başlık açtıklarını belirterek, "ÖNDER'in ve Öncü Spor'un bu konuda çok emeği var. Geçtiğimiz yıllarda imam hatip okullarımız sadece güreş ve karateyle anılırken, bugün 10 branşımızla yetişen yüzlerce lisanslı sporcumuz var. Bu, çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Ahlak ve maneviyat üzerine nesillerin yetişmesi için bu çalışmaların desteklenmesi gerektiğini kaydeden Eminoğlu, "Bugüne kadar tesisler, gençlik merkezleri, binalar, yollar, köprüler yaptık. Artık buralara ruh verme vakti geldi. Sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle hep birlikte gençlerimizi yarınlara hazırlayacağız." diye konuştu.

Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara ise 2022 yılı itibarıyla 10 branşta ve 560 lisanslı sporcuyla, aktif 20 kulüp içerisinde yer aldıklarını aktararak "Sporun ve gençlerin bizi geleceğe taşıyan güç olduğunu unutmadan, yeni projelerimizle gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Kara, 15 spor imam hatip lisesinin, spor liseleri ile aynı müfredatı uyguladığını aktararak, üniversiteye girişte spor liselerinin önündeki katsayı engelini kaldırmak için çalışmalara devam ettiklerini de kaydetti.

Öncü Spor Kulübü, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde sporcularına 10 farklı branşta hizmet sunuyor. Tekvando, karate, judo, hentbol, geleneksel Türk okçuluğu, modern okçuluk, badminton, dart, atletizm ve wushu Türkiye genelinde çalışılan branşlar arasında yer alıyor.