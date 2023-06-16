Önce çizgiden çıkardı, sonra gol attı! Galatasaraylı oyuncudan mükemmel başlangıç

EURO 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Takım'la ilk sınavına çıkan Abdülkerim Bardakcı, mücadelenin ilk anlarına damga vurdu. 29 yaşındaki futbolcu, Hakan'ın ortasında kafayı vurdu ve Letonya deplasmanında Milli Takım'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız Letonya ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

İLK MAÇ İLK GOL

Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla takımın en iyilerinden olan 29 yaşındaki futbolcu, Milli Takımla çıktığı ilk maçta golle tanışmanın sevincini yaşadı.

ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Maça istekli başlayan Letonya'nın ceza sahası içinde üst üste vuruşlarında çizgiden bir top çıkaran Abdülkerim'in performansı izleyenler tarafından tam not aldı.