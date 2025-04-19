10 binde bir gözüken enfeksiyona yakalandı! Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş hastanelik oldu

Fenerbahçe'den, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Açıklamanın ardından, Mert Hakan'ın durumuna dair önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

İşte o açıklama:

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Mert Hakan Yandaş'ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edilmesi kararı verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

10 BİNDE 1 GÖRÜLÜYOR

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Mert Hakan daha önceki antrenmanda darbeye bağlı sakatlık yaşamıştı. Tedavisi sürerken 10 binde 1 gözüken enfeksiyona yakalandı. Mert Hakan, enfeksiyon değerleri düşene kadar steril bir ortam olduğu için tedavisine hastanede devam edecek.

HASTANELİK OLDU

Mert Hakan Yandaş'ın, enfeksiyon değerleri düşmeyince hastaneye kaldırılmasına karar verildi. Sarı lacivertli kulübün sağlık heyetinden alınan onay doğrultusunda, Mert Hakan'ın daha steril bir ortam olduğu için tedavisinin hastanede devam edileceği aktarıldı.