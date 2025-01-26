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On Numara Sportif Efeler 09 SFK, Pazarspor'a Mağlup Oldu

On Numara Sportif Efeler 09 SFK, Pazarspor'a Mağlup Oldu
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden On Numara Sportif Efeler 09 SFK, evinde konuk ettiği Pazarspor'a 0-1 yenilerek sezonun ikinci devresinde puan alamadı. Maçta Pazarspor'un golü 47. dakikada Onur'dan geldi.

TFF 3. Lig 3. Grup maçında On Numara Sportif Efeler 09 SFK, evinde ağırladığı Pazarspor'a 0-1 mağlup oldu. Yeşil beyazlılar bu sonuçla sezonun ikinci devresinin ilk iki maçında puan alamadı.

TFF 3. Lig 3. Grup karşılaşmasında Aydın temsilcisi On Numara Sportif Efeler 09 SFK evinde Pazarspor'u konuk etti. Didim Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı iki kulüp yöneticileri birlikte izlerken, az sayıda taraftar maçı takip etti. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Maçın ikinci yarısının hemen başında 47. dakikada geçilen Pazarspor atağında Onur takımını 0-1 öne geçirdi. Maçta her iki ekip eline geçen fırsatlar değerlendirmeyince konuk ekip evine 3 puanla döndü.

Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Mustafa, Gökberk (Dk. 84 Arif Asaf), Serhat (Dk. 73 Enes), Burak, Hasan Berat, Enis (Dk. 63 Mustafa), Sabutay, Yiğithan, Abdullah, Hakan Can

Pazarspor: Salih, Bekir, Furkan (Dk. 78 Berkhan), Aras, Erhan, Hacı Şükrü (Dk. 88 Esat), Göktuğ, Ali Alperen, Onur (Dk. 75 Yavuz), Emre, Mustafa (Dk. 88 Emirhan)

Sarı Kart: Enes, Hakan Can, Gökberk, Abdullah (Efeler09 SK), Aras, Salih (Pazarspor)

Gol: Dk. 47 Onur (Pazarspor) - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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