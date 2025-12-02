Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor, deplasmanda Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti. Maç, 133 dakika sürdü ve setler 30-28, 25-23, 22-25, 16-25, 14-16 şeklinde sonuçlandı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Yasin İlhan
Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Emin Gök, Muhammed Kaya (Beytullah Hatipoğlu, Doğukan Yaltıraklı, Melih Sıratca, Burak Mert, İzzet Ünver)
ON Hotels Alanya Belediyespor : Çağatay Durmaz, Seganov, Marshall, Uğur Kılınç, Saadat, Batuhan Avcı (Zeka Çağatay Kır, Abdullah Çam, İrfan Çetinkaya, İsmail Kocak, Azizcan Ataoğlan, Beraat Batin Mergen)
Setler: 30-28, 25-23, 22-25, 16-25, 14-16
Süre: 133 dakika
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor