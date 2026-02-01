Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Hakkı Demiralay, Akif Kabak

ON Hotels Alanya Belediyespor : Seganov, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Abdullah Çam, Mojarad (Zeka Çağatay Kır, Burak Çevik, Hofer, Mustafa Cervatoğlu, Azizcan Ataoğlu, İbrahim Emet)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Butko, Cardoso, Yusuf Bakır, Esmaeilnezhad (Muhammed Aray, Vefa Yılmaz, Rojas, Oğuzhan Tarakçı)

Setler: 25-16, 25-22, 21-25, 25-23

Süre: 120 dakika (25, 27, 33, 35)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor, konuk ettiği Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.