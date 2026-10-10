ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Büyükşehir'i 3-2 yenip çeyrek finale yükseldi

ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Büyükşehir'i 3-2 yenip çeyrek finale yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup maçında İzmir'de ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi. Bu sonuçla grubunu lider tamamlayan ON Hotels Alanya Belediyespor çeyrek finale yükseldi.
Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi
Hakemler: Gani Arslan, Mustafa Emre Girgin
ON Hotels Alanya Belediyespor : Onur Günaydı, Yusuf Bakır, Shchytkov, Hetman, Emir Kaan Öztürk, Suarez (Zeka Çağatay Kır, Ulaş Onur Topbaşlı, Enes Atlı, Mustafa Selçuk Uyar, Ahmetcan Büyükgöz)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Seganov, Kovacevic, Furkan Dur, Ali Fazlı, Hamdi Erkan, Selim Yıldız (Batu Ercan Akbaba, Tuğrul Mansur Düzce, Eyüp Ensar Demirbiler, Aleksov, Selman Ateş, Cardoso)
Setler: 25-19, 22-25, 20-25, 25-21, 15-12
Süre: 145 dakika
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de İzmir'de oynanan 1. Grup maçında ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
ON Hotels Alanya Belediyespor, bu sonuçla grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.