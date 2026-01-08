Haberler

Voleybol: Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu

ON Hotels Alanya Belediyespor, Sırbistan'ın Vojvodina Novi Sad takımını 3-1 yenerek Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li Finaller Turu'na adını yazdırdı. Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupasında mücadele eden takım, Belçika'nın Greenyard Maaseik takımıyla eşleşti.

Sırbistan'ın Vojvodina Novi Sad takımını 3-1 yenen ON Hotels Alanya Belediyespor, Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li Finaller Turu'na yükseldi.

ON Hotels Alanya Belediyespor, Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu rövanş maçında deplasmanda Sırbistan ekibi Vojvodina Novi Sad takımıyla karşı karşıya geldi.

Novi Sad kentindeki Küçük Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 19-25, 25-16, 20-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kazanan Antalya temsilcisi, adını 8'li finaller turuna yazdırdı.

Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupasında mücadele eden ON Hotels Alanya Belediyespor ilk karşılaşmayı da 3-2 kazamıştı.

On Hotels Alanya Belediyespor, 8'li finaller turunda Belçika'nın Greenyard Maaseik takımıyla eşleşti.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
