Voleybol: Erkekler CEV Kupası 8'li Final Turu
Erkekler CEV Kupası 8'li Final Turu ilk maçında ON Hotels Alanya Belediyespor, sahasında Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik'e 3-1 mağlup oldu. Kulüp, tarihindeki ilk Avrupa kupası mücadelesine çıktı.
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Thomas Buchar - Alexis Fuentes Barrasa
ON Hotels Alanya Belediyespor : Saadat, Uğur Kılınç, Abdullah Çam, Batuhan Avcı, Furkan Dur, Mustafa Çervatoğlu (Zeka Çağatay Kır, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlu, Marshall, İsmail Koçak)
Greenyard Maaseik: Fafchamps, Perin, Finoli, Meijs, Ronkainen, Freimanis (Breilin, Bus, Vleeschhauwer, Sydow)
Setler: 25-23, 17-25, 18-25, 20-25
Süre: 113 dakika (32, 26, 25, 30)
Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupasında mücadele eden ON Hotels Alanya Belediyespor, 28 Ocak'ta Belçika'da rövanş maçına çıkacak.