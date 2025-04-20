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On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma'yı Deplasmanda Yendi

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 etabı üçüncü maçında On Hotels Alanya Belediyespor, deplasmanda Altekma'yı 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi. Alanya ekibi sezonu 5. sırada tamamlarken, Altekma 6. oldu. Maç sırasında taraftarlarla yaşanan gerginlik nedeniyle iki oyuncu diskalifiye oldu.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer

Altekma: Buculjevic, Bahov, Bertuğ Öndeş, Suarez, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar (Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Özgür Karababa, Mehmet Boğaçhan Zambak, Dünya Kandemir)

On Hotels Alanya Belediyespor : Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Bardia Saadat, Ahmetcan Büyükgöz, Halit Kurtuluş (Burak Çevik, Ahmet Karataş, Fatih Yörümez, Onur Günaydı, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan, Uğur Kılınç)

Setler: 25-20, 20-25, 20-25, 22-25

Süre: 163 dakika

Diskalifiye: Fatih Yörümez, Halit Kurtuluş (On Hotels Alanya Belediyespor )

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 etabı üçüncü maçında On Hotels Alanya Belediyespor, deplasmanda Altekma'yı 3-1 yendi.

Seride durumu 2-1'e getiren On Hotels Alanya Belediyespor, sezonu 5. sırada bitirdi. Altekma ise sezonu 6. sırada tamamladı.

Öte yandan, Alanya Belediyesporlu voleybolcular ile tribünler arasında çıkan gerginlik nedeniyle maç bir süre durdu. Taraftarlarla tartışan Alanya Belediyesporlu Fatih Yörümez ile Halit Kurtuluş, diskalifiye edildi.

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Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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