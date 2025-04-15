Kabine toplantısı başladı! Öğretmenlerin gözü kulağı bu zirvede

Binlerce kişinin heyecanla beklediği zirve başladı! Gözler Erdoğan'da
Özel'den Bahçeli'nin 'İmamoğlu davaları hızla karara bağlanmalı' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin İmamoğlu çağrısına Özel'den çarpıcı yanıt
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün kapısını polislere açan isim dikkat çekti

Başkan Yardımcısı Gül'ün kapısını polislere açan isim bakın kim çıktı
Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi

Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi

OMÜ Tekvando Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

OMÜ Tekvando Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Muğla'da düzenlenen Üniversiteler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Erkeklerde Türkiye 1.'si, kadınlarda Türkiye 3.'sü olarak genel klasmanda üniversiteler arasında Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Üniversiteler Türkiye Tekvando Şampiyonası'ndan madalyalar ile döndü.

Üniversiteler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. OMÜ'lü öğrenciler, erkeklerde Türkiye 1.'si, kadınlarda Türkiye 3.'sü, genel klasmanda ise üniversiteler arasında Türkiye şampiyonu oldu. Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri olan Alihan Kuru, Enes Kaplan ile Tuanna Nazlı Kesgin altın madalya, Gökhan Emre Kesgin ile Kardelen Demir gümüş madalya, Tarık Altıngöz ise bronz madalya kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak öğrencimizi ve antrenör Sebahattin Yaşar'ı tebrik eder çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.