OMÜ Tekvando Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Üniversiteler Türkiye Tekvando Şampiyonası'ndan madalyalar ile döndü.

Üniversiteler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. OMÜ'lü öğrenciler, erkeklerde Türkiye 1.'si, kadınlarda Türkiye 3.'sü, genel klasmanda ise üniversiteler arasında Türkiye şampiyonu oldu. Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri olan Alihan Kuru, Enes Kaplan ile Tuanna Nazlı Kesgin altın madalya, Gökhan Emre Kesgin ile Kardelen Demir gümüş madalya, Tarık Altıngöz ise bronz madalya kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak öğrencimizi ve antrenör Sebahattin Yaşar'ı tebrik eder çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN