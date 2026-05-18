Haberler

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi E-Spor Valorant Takımı, Türkiye şampiyonu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi E-Spor Valorant Takımı, Türkiye Üniversitelerarası Şampiyonası'nda namağlup altın madalya kazandı.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) E- Spor Valorant Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

OMÜ E- Spor Valorant Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası E- Spor Valorant Şampiyonası'nda altın madalyaya uzandı. İlk etapları çevrim içi olarak gerçekleştirilen şampiyonada OMÜ E- Spor Valorant Takımı, İstanbul Medipol Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi karşısında üstün performans sergileyerek finallere yükseldi. Şampiyonanın 2'nci etabı olan finaller ise Gaziantep'te gerçekleştirildi.

OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Şube Müdürü İhsan Güler eşliğinde yarı final müsabakalarına katılan 5 kişilik ekip, şampiyonaya Kocaeli Üniversitesi'ni mağlup ederek başladı. OMÜ ekibi finalde ise İstanbul Medipol Üniversitesi'ni 2'nci kez yenerek Valorant branşında namağlup Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyayı kazandı. Konuyla ilgili OMÜ'den yapılan açıklamada, "3 gün boyunca Gaziantep'te büyük bir mücadele ortaya koyan takım sporcularımız Mehmet Enes Zıknaringil, Görkem Tabak, Talha Şencan, Yusuf Emre İşler ve Cüneyt Şamil'i gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
