Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan, Basketbol Süper Ligi'nde dün oynadıkları Beşiktaş maçının hakem heyetinin performansını eleştirerek, "Hakemlerin performansı Türk basketbolunun marka değerine de zarar verecek düzeydedir" dedi.

Fenerbahçe'de Basketboldan Sorumlu Yönetici Ömer Onan, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında dün akşam oynadıkları Beşiktaş karşılaşmasındaki hakem yönetimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Dün gece iki EuroLeague takımı karşı karşıya geldi. Öncelikle Beşiktaş yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Maç içerisinde de herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Ancak maçın hakemleriyle ilgili söylemem gerekenler var. Hakemlerin bu seviyedeki bir karşılaşmayı yönetme yeterliliği olmadığı dün gece bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır. Sahadaki pozisyonları doğru değerlendiremeyen, izlediği görüntüye rağmen yanlış karar veren, oyuncu ve teknik heyetle iletişim kurmak yerine oyundan atmayı tercih eden bir hakem anlayışı kabul edilemez. Bu kadar kritik bir mücadelede düdük çalan hakemlerin performansı Türk basketbolunun marka değerine de zarar verecek düzeydedir. Hakemler sahada oyunun önüne geçmemeli; kararlarıyla maçın sonucunu belirlememelidir.

MHK, sezon başında yeni bir sisteme geçerek hakem atamalarını yapay zeka ile gerçekleştirmeye başladı. Biz bu konuda MHK ile aynı fikirde olmadığımızı ifade etmiştik. Dün oynanan maç da bu konudaki itirazlarımızda ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. İki EuroLeague takımının karşılaşmasına yapay zeka tarafından adeta komedi dans üçlüsü atanmış.

Metecan ile Baldwin arasındaki pozisyonda topun rakip oyuncudan çıktığı görüntülerle açıkça ortadayken, hakemler pozisyonu izlemelerine rağmen topu rakibe verdiler. Bu kararın ardından hem oyuncumuz Baldwin hem de hocamız teknik faulle oyundan atıldı. Bu kararda art niyet olduğunu düşünüyoruz.

Skor 90-88 rakibin üstünlüğü ile devam ederken, Beşiktaşlı oyuncunun panyaya temas ettiği net bir şekilde ortada olmasına rağmen, Metecan-Baldwin pozisyonunda rakibin temasını göremeyen iki hakem bu pozisyonda panyaya temasın şiddetini herhalde yetersiz gördüler ki verdikleri ilk basket kararından pozisyonu izleyip dönerek bir başka skandal karara imza attılar.

Hocamız, İngilizcede "itti" anlamına gelen "push" kelimesini kullanıyor. Ancak hakem, kendi hayal dünyasında ne düşündüyse hocamızı doğrudan keyfi bir kararla oyundan attı. Hakemler verdikleri kararlarla maçı çığırından çıkardı.

MHK yönetiminden bir görüşme talebimiz olacak. Bu maçta yaşanan skandal hakem yönetimiyle ilgili şikayetlerimizi kendilerine ileteceğiz.

Bu seviyedeki maçları bu kadar düşük kalitedeki hakemlerle oynamaya devam edersek, yapay zeka destekli atamalar nedeniyle bu sezon buna benzer birçok karşılaşma yaşayabiliriz. Bu nedenle MHK tarafından acilen önlem alınması gerekiyor. Biz de ilk toplantımızda TBF yönetimine de bu konuyu gündeme getireceğiz.

Biz maçı tek bir pozisyondaki hataya bağlamıyoruz. Daha ikinci periyotta, hakemin gözünün önünde top dışarı çıkıyor ancak düdük çalınmıyor. Oyun devam ediyor ve hücumun sonu aleyhimize üç sayıyla sonuçlanıyor. Bunun gibi çok sayıda pozisyon var. Yapay zekadan şansımıza komedi dans üçlüsü çıktı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı