Ömer Faruk Yurtseven, G League'de 42 sayı atarak kariyer rekorunu kırdı

Ömer Faruk Yurtseven, G League'de 42 sayı atarak kariyer rekorunu kırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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NBA G League'de Rio Grande Valley Vipers, Texas Legends'ı 105-97 yenerken Ömer Faruk Yurtseven 42 sayı, 11 ribaunt ve 2 blokla oynadı. Milli basketbolcu, 26'da 18 isabetle ligdeki kariyer sayı rekorunu kırdı.
Amerikan Basketbol Ligi'nin alt organizasyonu G Lig'de (NBA G League) forma giyen milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, takımı Rio Grande Valley Vipers'ın Texas Legends'ı 105-97 yendiği maçta 42 sayı attı.
Fifth Third Arena'daki mücadelede Rio Grande Valley Vipers formasıyla 38 dakika sahada kalan Ömer Faruk Yurtseven, 42 sayı, 11 ribaunt, 2 blokla oynadı.
Karşılaşma boyunca 26'da 18 isabet kaydeden milli basketbolcu, ligdeki kariyer sayı rekorunu kırdı.
Bu sezon takımıyla 4 maça çıkan Ömer Faruk, 22 sayı, 7,5 ribaunt, 1 blok ortalamalarını yakaladı.
Kaynak: AA