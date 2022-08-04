Ömer Faruk Yurtseven, A Milli Basketbol Takımı'nın kampına izinsiz olarak katılmadı - Haberler

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Ömer Faruk Yurtseven, A Milli Basketbol Takımı'nın kampına izinsiz olarak katılmadı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve EuroBasket 2022'ye katılacak olan A Milli Basketbol Takımı'na, NBA ekiplerinden Miami Heat forması giyen yıldız oyuncu Ömer Faruk Yurtseven katılmadı.

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FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve EuroBasket 2022'ye katılacak olan 12 Dev Adam geçtiğimiz günlerde Bormio'da toplanarak çalışmalara başlamıştı. Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'da aday kadroda yer alan Ömer Faruk Yurtseven ise Bormio'daki kampa katılmadı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Milli Takım kampına izinsiz olarak katılmayan Ömer Faruk Yurtseven'ın yakınlarına önümüzdeki sezonun kendisi için çok önemli olduğunu ve bu yüzden yaz aylarında milli takımda oynamak istemediğini söylediği de ifade edildi. NBA'de Miami Heat forması giyen 24 yaşındaki oyuncu daha önce de Milli Takım'a katılmamış ve 8 maç ceza almıştı.

Ömer Faruk Yurtseven, A Milli Basketbol Takımı'nın kampına izinsiz olarak katılmadı

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı Ömer Faruk Yurtseven Spor Haberler

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