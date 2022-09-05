- Ömer Erdoğan: "Çok coşkulu ve gerçekten gayretli bir Ankaragücü takımı vardı" MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından, "Çok coşkulu ve gerçekten gayretli bir Ankaragücü takımı vardı" dedi.

- Ömer Erdoğan : "Çok coşkulu ve gerçekten gayretli bir Ankaragücü takımı vardı"

ANKARA - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından, "Çok coşkulu ve gerçekten gayretli bir Ankaragücü takımı vardı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan MKE Ankaragücü sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan,

"Bloklar arasındaki mesafeyi iyi kapatıp, rakibe fazla top vermeden toplarla hızlı bir şekilde kontratağa çıkarak oynamayı hedefledik. Bunda da başarılı bir şekilde golü bulduk. Tabii golü bulduktan sonra biraz koruyabilseydik. Biraz fazla geriye çekildik. Çok çabuk gol yedik. Devamında ama oyuncularım yine aynı şekilde oyun disiplininden hiç kopmadan sahada gerçekten birlikte hareket ettiler. Çok coşkulu ve gerçekten gayretli bir Ankaragücü takımı vardı. Bir parantez de taraftarlarımıza açmak istiyorum. İlk dakikadan itibaren inanılmaz takımını sahiplenen, inanılmaz motive eden ve sonuna kadar destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum"

"Bir puanı hak ettik"

Erdoğan, oynadıkları oyunla bir puanı hak ettiklerini belirterek, "Beşiktaş'ın çok pozisyona girip bence çok üstünlük sağladığını düşünmüyorum. Maçtan önce analiz ettiğimiz gibi kenar ortalarıyla Weghorst'la buluşturacaklarını, daha fazla sol kanadı N'Koudou ile buluşturup, birebir oynayıp veya içeriye doğru çektikten sonra orta kesip pozisyon bulacaklarını bekliyorduk. Maçın genelinde buna da iyi önlem aldık. Bir tek yediğimiz gollerde biraz sıkıntı yaşadık. Onun için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Mete Kalkavan'a sitem

Maçın hakemi Mete Kalkavan'ın genel performansını beğendiğini ama bugünkü maç performansından hiç memnun kalmadığını ifade eden Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Küçük dokunuşlarla açıkçası hem oyuncularımı oyundan düşürdü hem de zaman zaman taraftarları açıkçası biraz tahrik etti. Taraftarlar zaten futbolu bilen bir topluluk. Onlar da futbolun ne olduğunu biliyor, canlı görüyorlar. Bize verilen kartlar karşı tarafa verilmeyince, basit şeyler çalıp da verilmeyince onlar da maalesef tabii ki bir tepki gösteriyorlar. Belki bugün şiddeti biraz fazla oldu ama özellikle sonunda olayların bu boyuta gelmesinin sebebi Beşiktaş'ın yedek oyuncusu Oğuzhan Akgün sanırım. Bu yaşta gelip kulübenin önünden geçerken hem taraftara küfür edip hem bize küfür etmesi açıkçası beni çok şaşırttı. Daha futbol camiasında hiçbir şey başarmamış ama bu şeylerle bir yerlere gelmeye çalışıyorsa yanlış yolda. Bu konuda futbolcu yetiştirirken de bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor."

"Küçük müdahalelere faul, olayı uzatmalar bizim ligimize yakışmıyor"

İngiltere Premier Ligi'nde bugün Manchester United-Arsenal maçını izlediklerini ve hakemin nasıl maç yönettiğini gördüklerini anlatan Erdoğan, "Top çok daha fazla oyunda kalıyor. Küçük müdahalelere faul, olayı uzatmalar bizim ligimize yakışmıyor. İngiltere'de küçük faulleri devam ettiriyorlar, futbola heyecan katıyorlar. Bizim ligimizde her şeye itiraz, yere atmalar. Küçük şeylere faul veriyorlar. Mete hocaya soruyorum penaltı dahil, bazı kararları bizim lehimize verebilir miydi? Mağlubiyeti de sırf hakeme yıkmamak lazım ama aynı penaltıyı bize verir miydi, sanmıyorum" İfadelerine yer verdi.