Ömer Erdoğan: Bizim için iyi bir fırsat maçı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor, hazırlık çalışmalarını sürdürdü. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Neşemiz yerinde, oyuncuların keyfi yerinde. Rakibimizi yenip önlerine geçmek istiyoruz, bizi için iyi bir fırsat maçı" dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor, hazırlık çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, ısınma ve pas drilinin ardından, taktik idmanı gerçekleştirdi.Antrenman öncesinde açıklama yapan teknik direktör Ömer Erdoğan, zor bir maç olacağını ve hafta boyunca sıkı çalıştıklarını söyledi. Erdoğan, "Hem rakibin özellikle bu yıl yaptığı transferlerle birlikte iyi futbol oynaması ve bireysel anlamda da çok tehlikeli oyuncuları takımda bulundurması bizim açımızdan maç kolay geçmeyecek gibi. Ama kendi sahamızda oynayacağımız için inşallah direk rakibimizi yenip, önlerine geçmek istiyoruz bizi için iyi bir fırsat maçı. Neşemiz yerinde, oyuncuların keyfi yerinde. İnşallah pazartesi de özellikle bu maçta çok coşkulu bir taraftar bekliyoruz. Çünkü biz onların önünde çok daha iyi oymuyoruz. Çok daha özgüvenli ve daha iyi motive oluyoruz. Hazırlıklarımız çok iyi devam ediyor, milli takımdan arkadaşlarımızın da çoğu geldi. Adekugbe de yolda o da yarın aramıza katılacak. Bu arada onları da tebrik ederim, üç oyuncumuz da dünya kupasına gitme hakkı kazandı ülkeleriyle, bizim için tabi gurur verici" dedi.