Ömer Atiker, Konyaspor Başkan Adaylığını Açıkladı

Ömer Atiker, Konyaspor Başkan Adaylığını Açıkladı
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Konyaspor'da ertelenen olağan genel kurul öncesinde iş insanı Ömer Atiker, kulüp başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Atiker, kulübü daha güçlü yarınlara taşımak için gerekli vizyon ve projelere sahip olduğunu belirtti.

Konyaspor'da ertelenen olağan genel kurul toplantısı öncesi iş insanı Ömer Atiker başkan adaylığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da 29 Mayıs tarihinde yapılması için karar alınan olağan genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadı ve genel kurul toplantısı 13 Haziran Cuma gününe ertelendi. Ertelenen olağan genel kurul toplantısı öncesi iş insanı Ömer Atiker, başkan adaylığını duyurdu. Ömer Atiker, adaylıkla ilgili yaptığı açıklamada, "Büyük bir gurur ve sorumluluk duygusuyla, Konyaspor Kulübü Başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna açıklamaktan onur duyuyorum. Bu karar, sadece kişisel bir hedef değil; yıllardır bu camiaya gönül vermiş biri olarak, kulübümüzü daha güçlü yarınlara taşıma arzusunun bir sonucudur. Konyaspor'umuzun köklü geçmişine, değerlerine ve potansiyeline inanıyor, bu büyük kulübü hak ettiği yere taşımak için gerekli vizyon, ekip ve projelere sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Şeffaflık, sürdürülebilirlik, altyapı yatırımları ve kulüp kültürüne bağlılık temel ilkelerimiz olacaktır. Amacımız; saha içinde mücadeleci, saha dışında örnek bir kulüp yapısı inşa etmek, taraftarımızla bütünleşmiş bir Konyaspor oluşturmaktır. Hep birlikte, el ele vererek büyük hedeflere ulaşacağız. Destek veren herkese şimdiden teşekkür eder, adaylığımızın camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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