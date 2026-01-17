Ömer Ali Şahiner'den hayati gol! RAMS Başakşehir'in serisi devam etti
Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında RAMS Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek üst üste üçüncü kez kazandı.
- RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.
- Ömer Ali Şahiner, 87. dakikada attığı golle RAMS Başakşehir'in galibiyetini sağladı.
- RAMS Başakşehir, bu galibiyetle üst üste üçüncü lig galibiyetini alarak puanını 26'ya yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında RAMS Başakşehir ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı RAMS Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.
ÖMER ALİ ŞAHİNER'DEN HAYATİ GOL
Ev sahibi ekibi, 15. dakikada Eldor Shomurodov ile 1-0 öne geçti. Shomurodov, bu golle ligdeki 13 golüne ulaştı. Fatih Karagümrük, bu gole 75. dakikada David Fofana ile cevap verdi. Maçta son sözü RAMS Başakşehir söyledi. Ev sahibi ekibi, Ömer Ali Şahiner'in 87. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.
ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Nuri Şahin'in ekibi, puanını 26'ya yükseltti. Ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük, 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında RAMS Başakşehir, Kayserispor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, kendi sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak.