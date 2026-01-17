Ömer Ali Şahiner'den hayati gol! RAMS Başakşehir'in serisi devam etti

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında RAMS Başakşehir ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı RAMS Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.

ÖMER ALİ ŞAHİNER'DEN HAYATİ GOL

Ev sahibi ekibi, 15. dakikada Eldor Shomurodov ile 1-0 öne geçti. Shomurodov, bu golle ligdeki 13 golüne ulaştı. Fatih Karagümrük, bu gole 75. dakikada David Fofana ile cevap verdi. Maçta son sözü RAMS Başakşehir söyledi. Ev sahibi ekibi, Ömer Ali Şahiner'in 87. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Nuri Şahin'in ekibi, puanını 26'ya yükseltti. Ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük, 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında RAMS Başakşehir, Kayserispor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, kendi sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak.