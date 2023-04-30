- Omar Colley: "Planlarımıza sadık kaldık ve galip geldik"

İSTANBUL - Beşiktaşın başarılı savunma oyuncusu Omar Colley, derbi müsabakasında alınan galibiyetlerin daha kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Planlarımıza sadık kaldık ve galip geldik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Omar Colley, "Bizim için her maç çok önemli. Fakat evimizde oynadığımız bir derbi müsabakasından elde edilen galibiyetin önemi çok daha farklı oluyor. Biz bu süreçte en iyi oynayan takım olduğumuzu herkese göstermek istiyoruz ki bence bunu da oynadığımız oyun ile gösteriyoruz. Bugün geriye düşmemize rağmen pes etmedik. Oyunu asla bırakmadık. Maç öncesi bu maç hakkında planlarımız vardı. Planımıza sadık kaldık ve harika bir galibiyet aldık. Bu şekilde oynamaya ve galibiyet almaya devam edeceğiz" dedi.

Sakatlığı hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Colley, "Oynamak zorunda hissettim. Buraya geldiğimden beri iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. İyi olan bir takımın iyi bir parçası olduğumu düşünüyorum. Bu maçta da takımımın yanında olmak istedim. Arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemedim. Savaşçı bir ruha sahibim. Mental olarak asla oynamamak gibi bir düşüncem olmadı. Antrenmanda bir darbe almıştım ve ağrılarım vardı. Ağrılar ikinci planda kaldı ve oynadım. Neticesinde de güzel bir galibiyet aldık" diye konuştu.

Son maçlarda savunmada yakalanan istikrar hakkında konuşan Omar Colley, "Saiss tecrübeli bir oyuncu. Sahada bulunduğunda lider ruhu ön planda olan bir oyuncu. Birlikte oynadığımızda iyi bir ikili olduğumuzu düşünüyorum. Takım olarak savunmada iyi performans gösterdiğimiz zaman bugün olduğu gibi galibiyet ile sahadan ayrılmamız kaçınılmaz oluyor. Takımı bir ev olarak düşünürsek, takımın savunması da evin temeli konumunda oluyor. Bence bizim temelimiz de iyi. Bu sene sonunda da inanıyorum ki ligin en iyi stoper ikilisi olacağız" ifadelerini kullandı.