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Aracın son halini görenler "Nasıl kurtuldu?" diyor! Ünlü Formula 1 pilotu ölümden döndü

Haberler.com - Spor
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Formula 1'in Monaco Grand Prix'sinde kaza yapan Mick Schumacher'in aracı ikiye ayrıldı. Mucize eseri kurtulan Alman pilot, araçtan kendi başına çıkarken durumunun iyi oldu öğrenildi. Aracın son hali ise nasıl bir facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi.

Monaco Monte Carlo GP'sinde efsane pilot Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, tarihi bir facianın eşiğinden döndü.

Aracın son halini görenler 'Nasıl kurtuldu?' diyor! Ünlü Formula 1 pilotu ölümden döndü

ARAÇTAN KENDİ BAŞINA ÇIKTI

Mick Schumacher, yarışın 26. turunda aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kazanın ardından araç iki parçaya ayrılırken, Alman pilotun sağlık durumu büyük merak konusu oldu. Schumacher'in takım radyosundan iyi olduğunu söylemesinin ardından yüreklere su serpildi. Dünyaca ünlü pilot daha sonra araçtan kendi başına çıktı ve pisti ekip arkadaşlarının yardımlarıyla terk etti.

Ölümle burun buruna geldi! Dünyaca ünlü Formula 1 pilotunun aracı iki parçaya ayrıldı

YARIŞI PEREZ KAZANDI

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Monako Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez birinci oldu.

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Micheal Schumacher Formula 1 Spor Haberler

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