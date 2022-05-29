Aracın son halini görenler "Nasıl kurtuldu?" diyor! Ünlü Formula 1 pilotu ölümden döndü - Haberler

Monaco Monte Carlo GP'sinde efsane pilot Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, tarihi bir facianın eşiğinden döndü.

ARAÇTAN KENDİ BAŞINA ÇIKTI

Mick Schumacher, yarışın 26. turunda aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kazanın ardından araç iki parçaya ayrılırken, Alman pilotun sağlık durumu büyük merak konusu oldu. Schumacher'in takım radyosundan iyi olduğunu söylemesinin ardından yüreklere su serpildi. Dünyaca ünlü pilot daha sonra araçtan kendi başına çıktı ve pisti ekip arkadaşlarının yardımlarıyla terk etti.

YARIŞI PEREZ KAZANDI

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Monako Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez birinci oldu.

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