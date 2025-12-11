Haberler

Oltulu liseliler bilek güreşinde rakiplerine geçit vermedi

Oltulu liseliler bilek güreşinde rakiplerine geçit vermedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Bilek Güreşi İl Birinciliği Yarışmaları'na katılan Oltu'nun lise takımları, büyük bir başarı ile dönerek dikkatleri üzerine çekti. Yusuf Ziya Bey Anadolu Lisesi, yarışmalarda birçok birincilik ve ikincilik elde etti.

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Bilek Güreşi A ve B Kategorileri İl Birinciliği Yarışmaları'nda Oltu'nun lise öğrencileri büyük bir başarıya imza attı. Toplam 763 sporcunun katıldığı zorlu organizasyonda Oltu'yu temsil eden lise takımları, elde ettikleri derecelerle yarışmalara damga vurdu.

Yusuf Ziya Bey Anadolu Lisesi, Oltu Fen Lisesi, Oltu Anadolu Lisesi, İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hem bireysel hem de takım performanslarıyla dikkat çekti. Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Beden Eğitimi Öğretmeni Murathan Cengiz başkanlığında oluşturulan 21 kişilik kafile, yarışmalara iddialı bir şekilde katıldı. Özellikle Yusuf Ziya Bey Anadolu Lisesi öğrencileri; hem başarı sayısı hem de performans kalitesiyle organizasyonun yıldızı oldu. Yarışmalarda kilolarında birincilik ve ikincilik elde eden sporcuların önemli bir bölümü bu okuldan çıktı. Birinciler arasında Selin Kartal ve Sudenaz Sağlam yer alırken, ikincilik elde eden sporcular arasında Musa Uğurlu, Ahmet Arda Gökçe, Melikşah Şahin ve Salih Semiz öne çıktı. Bu dereceler, okulun bilek güreşindeki üstün seviyesini bir kez daha tescilledi.

"Başarı disiplinli çalışmanın eseri"

Öğrencilerin yetişmesinde büyük emeği bulunan Beden Eğitimi Öğretmeni Murathan Cengiz, disiplinli hazırlık süreciyle takdir topladı. Oltu'da sporun gelişmesi adına önemli katkılar sunan Cengiz'in çalışmaları, elde edilen bu başarının temel taşlarından biri olarak değerlendirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti

Komşu ülke alev alev! Başbakan istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
NATO alarma geçti! Putin'in bir sonraki hedefini açık açık verdiler

NATO alarma geçti! Putin'in bir sonraki hedefini açık açık verdiler
MasterChef'in yıldızı Tahsin Küçük evinde ölümden döndü

MasterChef'in yıldızı evinde ölümden döndü
Trabzonspor'un Oulai'den istediği bonservis bedeli belli oldu

Trabzon tarihi bir bonservis istiyor! Satılırsa bir oda dolusu para
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
Operasyonda tutuklanan tek kadının ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik

Tutuklanan tek kadının ifadesi: Mehmet Akif'le 2 yıl sevgiliydik
Taraftarlar şokta! Icardi 5.5 yıl sonra geri mi dönüyor?

Taraftarlar şokta! Icardi 5.5 yıl sonra geri mi dönüyor?
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
İş yeri açma yönetmeliği değişti; geciktirilen ruhsatta bakanlık devreye girecek

Ruhsatta bunu yaparsanız, bakanlık devreye girecek
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
title