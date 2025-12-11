Oltulu liseliler bilek güreşinde rakiplerine geçit vermedi

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Bilek Güreşi A ve B Kategorileri İl Birinciliği Yarışmaları'nda Oltu'nun lise öğrencileri büyük bir başarıya imza attı. Toplam 763 sporcunun katıldığı zorlu organizasyonda Oltu'yu temsil eden lise takımları, elde ettikleri derecelerle yarışmalara damga vurdu.

Yusuf Ziya Bey Anadolu Lisesi, Oltu Fen Lisesi, Oltu Anadolu Lisesi, İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hem bireysel hem de takım performanslarıyla dikkat çekti. Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Beden Eğitimi Öğretmeni Murathan Cengiz başkanlığında oluşturulan 21 kişilik kafile, yarışmalara iddialı bir şekilde katıldı. Özellikle Yusuf Ziya Bey Anadolu Lisesi öğrencileri; hem başarı sayısı hem de performans kalitesiyle organizasyonun yıldızı oldu. Yarışmalarda kilolarında birincilik ve ikincilik elde eden sporcuların önemli bir bölümü bu okuldan çıktı. Birinciler arasında Selin Kartal ve Sudenaz Sağlam yer alırken, ikincilik elde eden sporcular arasında Musa Uğurlu, Ahmet Arda Gökçe, Melikşah Şahin ve Salih Semiz öne çıktı. Bu dereceler, okulun bilek güreşindeki üstün seviyesini bir kez daha tescilledi.

"Başarı disiplinli çalışmanın eseri"

Öğrencilerin yetişmesinde büyük emeği bulunan Beden Eğitimi Öğretmeni Murathan Cengiz, disiplinli hazırlık süreciyle takdir topladı. Oltu'da sporun gelişmesi adına önemli katkılar sunan Cengiz'in çalışmaları, elde edilen bu başarının temel taşlarından biri olarak değerlendirildi. - ERZURUM