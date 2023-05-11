Oltu'da voleybol rüzgarı esti

Erzurum'un Oltu ilçesinde düzenlenen Genç kızlar voleybol turnuvası şampiyonluğunu Fen Lisesi kazandı. Spor salonunu dolduran veliler çocuklarının başarılarının mutluluğunu birlikte yaşadılar.

İlçe milli eğitim müdürlüğünün düzenlemiş olduğu okullar arası gençler kız ve erkek voleybol turnuvası oynanan müsabakalarla sona erdi. İlçe kapalı spor salonunda gerçekleşen müsabakalarda genç erkekler voleybol şampiyonu Oltu Mesleki ve teknik Anadolu lisesi olurken ikinciliği Oltu Anadolu lisesi üçüncülüğü ise İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elde etti.

Genç kızlar voleybol turnuvası birincisi Fen Lisesi olurken Oltu Yusuf Ziya Bey Anadolu lisesi ikinci üçüncü ise Oltu Anadolu lisesi oldu.

Dereceye giren takımların kupalarını Oltu kaymakamı Cevdet Bakkal,Oltu ilçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Oltu Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Ömer Bektaş verdi.

Kız voleybol takımının antrenörlüğünü yapan Fen Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Yıldırım, "Fen Lisesi Kız voleybol takımı olarak ilçemizi Erzurum genç kızlar voleybol turnuvasında il şampiyonu olup bölge finallerine katılan ve başarıyla temsil etmiştik. Sporcularımın disiplinli maç içerisinde arkadaşlarıyla uyumları maçlara güzel adapte olmaları başarıyı getiriyor. Sporcularımla gurur duyuyorum.

Beden Eğitimi Öğretmeni Yıldırım Başarı ise "Başaracağım diye başlayıp başardım diyebilenindir" dedi. - ERZURUM