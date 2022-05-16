Olmaz denilen oluyor! Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönüşünün fitilini babası yaktı - Haberler

Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e sezon başında transfer olan Lionel Messi, Fransız devinde Katalan devindeki performansından uzak bir görüntü çizdi. Barcelona'ya geri döneceği konuşulan Arjantinli yıldız için babası çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"UMARIM BİR GÜN BARCELONA FORMASINI YENİDEN GİYER"

Goal.con'un haberine göre, Twitch kanalı Jijantes FC, Messi'nin babası Jorge'ye 34 yaşındaki oyuncunun tekrar Barcelona formasını giyip giymeme olasılığını sordu. Messi'nin babası Jorge ise, "Umarım bir gün Barcelona formasını yeniden giyer." dedi.

BAŞKAN MESSI'NİN DÖNÜŞÜNE MESAFELİ

Arjantinli süperstarın babası ve Xavi'nin isteğine rağmen; Barcelona Başkanı Joan Laporta, mart ayında kulübün onu yakın zamanda geri getirmeyi düşünmediğini söyledi. RAC 1 ile yaptığı röportajda, "Messi'den, yeniden Barcelona'ya dönme olasılığı konusunda hiçbir mesaj almadım." dedi.

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